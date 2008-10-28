Hepatit B, veba salgınından daha yaygın

Prof. Dr. Örmeci yaptığı açıklamada, dünyada 350 milyon kişinin siroz ve karaciğer kanserine yol açan Hepatit B virüsünü taşıdığını söyledi. Türkiye'de de 100 kişiden 5'inin Hepatit B virüsü taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Örmeci, virüsün, bu kişilerin yüzde 95'inin vücudundan tamamen temizlendiğini kaydetti. Buna karşın virüsü taşıyanların yüzde 5'inde Hepatit B'nin kronikleştiğini vurgulayan Örmeci, "Hepatit B'nin kronikleştiği kişilerin yüzde 20-40'ı siroza yakalanıyor ve bunların yüzde 2'si hastalıktan ölüyor" diye konuştu.Kronikleşen Hepatit B'li siroz hastalarının dörtte birinin ise akciğer kanseri olduğunu bildiren Prof. Dr. Örmeci, bu nedenle kronikleşen Hepatit B'nin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Örmeci, kronik Hepatit B'li olguların çok azına tanı konulduğunu, pek çok insanın kronik Hepatit B virüsü taşıdığını bilmeden, tehlikenin farkında olmadan yaşadıklarını kaydetti.Türkiye'de Hepatit B görülme sıklığının Batı'dan Doğu'ya gidildikçe arttığını belirten Prof. Dr. Örmeci, Doğu Anadolu'da virüsün görülme sıklığının yüzde 12, batı illerinde yüzde 4, İç Anadolu'da ise yüzde 5 olduğunu açıkladı.Hepatit B'nin yaygın bir virüs olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Örmeci, "ABD'de bir yılda bir milyon kişi kronik Hepatit B'ye bağlı komplikasyonlardan ölmekte. Yani hastalık veba salgınından bile yaygın" dedi.Virüsün cinsel yolla ve kan yoluyla bulaştığını, aile içinde bir kişide görülmesi halinde diğer fertlere de geçebildiğini bildiren Prof. Dr. Örmeci, diş fırçaları veya jiletlerin ortak kullanılmasının virüsün bulaşmasına neden olabildiğini söyledi.Doktorların, sağlık çalışanlarının, hayat kadınlarının, iğne yoluyla ilaç kullananların ve diyaliz programına dahil olanların virüse karşı yüksek risk grubunda olduklarını ifade eden Prof. Dr. Örmeci, bu kişilerin kesinlikle aşılanması gerektiğini kaydetti.Türkiye'de, 1986 yılından bu yana artan sayıda yeni doğanın aşılandığını kaydeden Prof. Dr. Örmeci, bu nedenle gelecek yıllarda virüslü kişi sayısının azalacağını belirtti. Prof. Dr. Örmeci, "Belki de 20 yıl sonra Hepatit B tehlikeli hastalık olmaktan çıkacak" diye konuştu.Başka virüslere maruziyet ve bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar da göz önüne alınarak hastalara 'kişiye özel tedavi' uygulanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Örmeci, ilaca karşı direnç gelişiminin ise önemli bir sorun olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Örmeci, hastalık kronikleşmeden tedaviye başlanmasının ise kişide ilaca karşı direnç oluşması sonucunu getirdiğini, bunun da sorun olduğunu söyledi.Türkiye'de halen pratisyen hekimlerin bir kısmının Hepatit B virüsünün tedavi edilmekten uzak olduğunu düşündüklerini bildiren Örmeci, Hepatit B'nin, kesinlikle tedavi edilen bir hastalık olduğunu vurguladı.Doğu'da ve Güneydoğu'da sarılık olanların iki kaşlarının ya da dillerinin bir kısmının tedavi için kesilerek kan akıtıldığını belirten Örmeci, bu tür yanlış inanışların ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.