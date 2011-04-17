HEPAR'dan idam vaadi

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Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, milletvekili adaylığını koyduğu İzmir'de, partisinin ilk mitingini düzenledi.Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Pamukoğlu, ''Programımızda, terör örgütü kuran ve liderlik yapanlara idamı geri getireceğimiz taahhüdü var'' dedi.Pamukoğlu, iktidara gelmeleri halinde milletvekili sayısını 350'ye düşüreceklerini, kamu araçlarını satacaklarını, asgari ücreti bin liranın üzerine çıkaracaklarını da vaat etti.HEPAR Genel Başkanı Pamukoğlu'nun İzmir'deki konuşmasından satır başları ve seçim vaatleri şöyle:Türkiye'de adaletsiz bir gelir dağılımı var. Nüfusun yüzde 20'si milli gelirin yüzde 80'ini alıyor. Bankalardaki mevduatın yüzde 80'ini 55 bin kişiye ait.Türkiye'de tarım ve hayvancılık yok edildi. Doğu ve Güneydoğu'daki zengin toprak ağalarından toprakların geri alınması ve yoksul köylülere dağıtılması gerek.Halkın yüzde 85'i borçlu. Özeleştirmelerin 'silahsız işgale döndü'. 'Yandaşlara, eş dostlara, ideolojilerini paylaşanlara milli değerlerimizi verdiler. Başbakan, dünyadaki Başbakan ve devlet başkanları arasında en zenginlerinden ve ilk 10'da bulunuyor. Başka övüneceği şeyleri de var, Türkiye Cumhuriyeti 202 ülke arasında rüşvet ve yolsuzlukta ilk 6'da bulunuyor.Seçimlerde herkesin kalbine, vicdanına göre oy atması gerekir. Meclis'te, 'çuval olayı', 'Habur olayı' ve Türk bayrağı dalgalanan Mavi Marmara'ya yapılan saldırının hesabını soracağım.AKP'si de CHP'si de Cumhuriyet'in kuruluş taşı olan ve Anayasa'da yer alan 3 maddenin kaldırılması, Türklüğün kaldırılması için çalışıyorlar.Bizim partinin doktrini, programında terör örgütü kuran, liderlik yapanlara idamı geri getireceğimiz taahhüdü var, idamı geri getireceğiz. Bunu her zaman söyledik, ama medya bizi duymuyor. PKK'nın bir isteği var, koruculuğun kaldırılmasını istiyorlar, şimdi bunu dillendiren milletvekilleri var. TÜSİAD diye bir kurum var, siz bu ülkenin geleceği için fetva veremezsiniz, bölücülerle iş birliği yapamazsınız.HEPAR kadına en çok önem veren parti ve 122 kadın milletvekili adayımız var. AKP'nin 78, CHP'nın 109, MHP'nin ise 59 kadın adayı var. Onlar 85, biz 58 seçim bölgesinde seçime giriyoruz.İktidara gelmemiz halinde milletvekili sayısını 350'ye düşüreceğiz, kamu araçlarını satacağız, asgari ücreti bin liranın üzerine çıkaracağız.