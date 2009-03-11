HEPAR: Erken seçime hazırlanıyoruz

HAK ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, erken genel seçim yapılacağını düşünerek, örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.





Partisinin Adana il merkezini ziyaret etmek ve Karataş ilçe merkezinin açılışını yapmak için gelen HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, partilileri tarafından karşılandı. Yerel seçim çalışması nedeniyle düzenledikleri mitinglerde birbirini sert dille suçlayan parti genel başkanlarını eleştiren Osman Pamukoğlu, yapılan atışmaları seviyesiz bulduğunu söyledi.



Erken genel seçim yapılacağını düşünerek yurt genelinde örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Pamukoğlu, şunları söyledi:



"Türk siyasi hayatında kararsızlar yüzde 43'lere geldi. Mevcut partiler, muhalefet ve iktidardaki siyasi yapı, halkın beklentilerini karşılayacak durumda değildir. Birbirlerini devamlı eleştiren genel başkanların tavırlarını seviyesiz, düzeysiz ve magazin buluyorum. Yaptıkları açıklamalarda ne iç, ne dış politikada ülkeye yarar getirecek bir şey yok. Bu devlet için, millet için talihsizlikten başka bir şey değil."



Ergenekon davasına ilişking örüş açıklamanın siyaseti bu işin içine doğrudan sokacağını belirten Pamukoğlu, "Ergenekon, başlangıcında bir takım silahla, mühimmatla, mayınla uğraşan insanların sorgulanması ve tutuklanması ile başladı. Ancak sürecin gittikçe değişik şekillere girmesi ile sapla saman birbirine karıştı. Birinin 'ben bu işin savcısıyım', diğerinin 'ben bu işin avukatıyım' şeklindeki açıklamalarının ardından gelecekte de şöyle olacak, böyle olacak şeklinde fikir belirtmek, doğrudan doğruya siyasetin de bu işin içine bir bütün halinde girdiğinin resmi göstergesidir" dedi.



Osman Pamukoğlu, partisine üye olanların yüzde 37'sinin 18- 35 yaş grubunda olduğunu belirterek, "Genç insanlardan oluşan bu partiyi yaşam mücadelesi olarak gören arkadaşlarımızla birlikteyiz. Ülkenin geleceği için yatırım yapıyoruz" diye konuştu.