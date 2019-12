'Henüz seviştim' diyen diyene

Henüzsevistim.com adlı site pek çok ülkede insanların o an nerede, ne şekilde seviştikleri bilgisini veriyor. Google haritaları, insanların o an nerede ne şekilde seviştiklerini gösteriyor. Site yoğun ilgiden çöktü.



İnternetten bir hizmet daha! Google Haritaları, bundan böyle pek çok ülkede insanların o an nerede, ne şekilde seviştiği hakkında bilgi verecek. İnsanoğlu çıldırmış olmalı! IJustMadeLove.com isimli internet sitesi, harita üzerinde zum yaparak, internet kullanıcılarının cinsel birlikteliklerini gösteriyor. Bu siteye göre kullanıcılar, kendileri hakkında bilgi vermek üzere onlar için site yöneticileri tarafından hazırlanan yerleri belirtebilecek ve diğer kullanıcılara 'özel hayatlarının' 'yatak' kısmı hakkında detay verecek.



Örneğin İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde, Brixton'daki Hinton yolunda bir evde, birilerinin üstkatta seviştiğini öğrenmek mümkün. Google Earth'ün bir benzeri olan bu sistem sayesinde, İspanya üzerine tıklayıp Madrid şehrini seçip orada gösterilen sokaklardan birinin üzerine gelip seks yapıp yapmayanların işaretlerini görmek de. Site haritası sayesinde so an nerede sevişildiğini, üstelik ne şekilde sevişildiğini öğrenmek olası. Tabii öğrenmek isterseniz...



Kullanıcılar, kendileri hakkında bilgi verirken, seviştikleri mekanları da yine harita üzerinde belirleyebiliyor. Dışarıda / İçeride gibi seçenekler mevcut. Ayrıca durumu daha da abartan site yetkilileri, hangi pozisyonu yaptığınızı belirtebileceğiniz simgeleri de haritaya eklemeyi unutmamış.



Şimdiye kadar tam 11 bin 094 insan, nerede seks yaptığını haritada işaretlemiş. Ancak Atlantik Okyanusu'nun tam ortasında bir yeri gösterenler bile var. (Epey gırgıra almışa benziyorlar.) Bu ilginç site, Google haritalarına yeni bir boyut kazandırırken, 'Nerede, nasıl sevişmişler?' sorusunu merak edenlere hizmette sınır tanımıyor.



Yoğun ilgi gören siteye zaman zaman erişim sağlanamıyor.