Henüz 3,5 yaşında; iki kez ölümden dönerek hayata tutundu!

İzmir’de üç yıl önce lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Niyazi Mert Ülkü hastalığı yendi. Ancak, minik elleriyle hayata tutunan Mert bu kez kez mutfak bankosundan düşerek beyin kanaması geçirdi. Yine de pes etmeyen, ameliyat masasından sağlıklı bir şekilde kalktı. Doktorlar durumumun iyi olduğunu söylüyor.

Karar'da yer alan habere göre, İzmir Torbalı’da yaşayan Halil - Duygu Ülkü çiftinin oğulları 3,5 yaşındaki Niyazi Mert Ülkü, üç yıl önce lösemi hastalığına yakalandı. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan Mert, ailesi ve doktorlarının sevgi ve desteğiyle hayata tutundu. Gördüğü tedaviyle lösemiyi yenen Mert, daha sonra talihsiz bir kaza geçirdi. Evdeki 60 santimetre yüksekliğindeki mutfak bankosunun üzerine çıkan ve burada annesini beklerken yere düşen Mert, beyin kanaması geçirdi.

Yapılan tetkiklerde küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Haluk Özer ve ekibi Mert için ameliyat kararı verdi. Minik Mert, geçirdiği riskli ameliyatın ardından ikinci kez hayata tutundu. Yrd. Doç. Dr. Özer, beyin kanamalarında kanamanın şiddeti, beyin dokusunun hasarlı olup olmadığı ve hızlı müdahale konularının tedavinin başarısını etkilediğini söyledi. Baba Halil Ülkü de “Oğlumuz lösemi tedavisi gördü. Yavrumuz hastalığı yendi. Kısa bir süre önce idame tedavilerini aldık. Ancak tam da bu sırada talihsiz bir kaza geçirdik” ifadelerini kullandı.