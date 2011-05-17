-HENTBOLDA ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ŞAMPİYON İZMİR (A.A) - 11.05.2011 - Hentbolda, Bayanlar Süper Ligi play-off final serisinin son maçında Üsküdar Belediyesi, normal süresi 28-28 berabere tamamlanan müsabakada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 34-29 mağlup ederek, seride 2-1 öne geçti ve 2010-2011 sezonunun şampiyonu oldu. Karşılaşmanın başında Betül'ün golleriyle 4-2 üstünlük yakalayan rakibi karşısında Gonca ile etkili olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10. dakikayı 5-4 önde geçti. Ev sahibi karşısında toparlanan ve 10-8 üstünlük kuran Üsküdar Belediyesi, Çağla ve Esra Yumer'in golleriyle ilk yarıyı 16-14 önde tamamladı. İkinci yarının başında üstünlüğünü koruyan ve 40. dakikaya 19-16 önde giren Üsküdar Belediyesi karşısında toparlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 49. dakika içinde 22-21 öne geçmeyi başardı. Yasemin Şahin'in etkili oyunuyla 25-22 üstünlük kuran ev sahibi ekip, son 5 dakikaya da 27-25 önde girdi. Son 2 dakikaya Seda'nın golüyle 28-26 üstün giren İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 30 saniyeye de 28-27 önde girmesine rağmen, son hücumdan Gonca ile yararlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi karşısında 10 saniye kala hücuma çıkan Üsküdar Belediyesi, kazandığı 7 metre atışıyla Güneş'le beraberliği yakaladı: 28-28. Eksik oynayan rakibine karşı uzatma bölümüne etkili başlayan Üsküdar Belediyesi, rakibine gol şansı tanımadığı ilk uzatma bölümünü 31-28 önde tamamladı. İkinci uzatmada da üstünlüğünü koruyan Üsküdar Belediyesi, karşılaşmadan 34-29 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla play-off serisinde 2-1 üstünlük kuran Üsküdar Belediyesi, 2010-2011 sezonunun şampiyonu oldu. Serinin İstanbul'da oynanan ilk maçı 26-25 Üsküdar Belediyesi kazanırken, İzmir'de oynanan ve normal süresi 29-29 berabere biten ikinci karşılaşmayı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi 34-32 galip tamamlamıştı. Salon: Kültürpark Celal Atik Hakemler: Özgür Benli x, Ufuk Tontu x İzmir Büyükşehir Belediyesi: Sevilay xx (Derya xx), Gonca xx 4, Asiye xx 4, Burcu xx 5, Yağmur xx, Seda xx 9, Yasemin Şahin xx 7, Duygu xx, Yasemin Kaya xx Üsküdar Belediyesi: Serpil xxx (Rombescu ?), Esra Öztürk xxx 1, Seyhan xxx 2, Betül xxx 6, Yeliz xxx 4, Derya xxx 2, Çağla xxx 4, Merve xxx 1, Esra Yumer xxx 2, Güneş xxx 9, Fatma xxx 1, Neriman xxx 2 İlk Yarı: 16-14 (Üsküdar Belediyesi lehine) Normal Süre: 28-28 2 Dakika Cezası Alanlar: Seda, Asiye (İzmir Büyükşehir Belediyesi), Çağla (2), Betül, Yeliz (Üsküdar Belediyesi) Kırmızı Kartlar: 60.00 Yasemin Şahin (İzmir Büyükşehir Belediyesi), 37.17 Rombescu (Üsküdar Belediyesi)