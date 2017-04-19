Hentbolda Türkiye Kupası Beşiktaş Mogaz’ın oldu

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Amasya Taşova YİBO’yu 33-26 mağlup eden Beşiktaş Mogaz, kupanın sahibi oldu.

Ankara THF Spor Salonu’ndaki final maçı sonrası Siyah-beyazlılara kupasını, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Adem Ceylan birlikte verdi. Sezonu çifte kupayla kapatan siyah-beyazlı hentbolcular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

12. Şampiyonluk

Beşiktaş Mogaz, 2016-17 sezonu Türkiye Kupası’nı kazanarak toplamda 12. Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etti. Siyah-beyazlılar, faaliyetlerine başladığından bu yana Hentbol Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarında toplam 37 kupa kazandı. Beşiktaş Mogaz’ın 1979-1980 sezonundan bugüne kadar kazandığı kupaların tarihleriyle sırası şöyle;

Süper Lig (13) : 1981, 1982, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Türkiye Kupası (12) : 1999, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

Süper Kupa (12) : 1980, 1981, 1997, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016