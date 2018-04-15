Hentbolda kupa Beşiktaş Mogaz'ın oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)



BOLU’da düzenlenen Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Beşiktaş Mogaz, Göztepe\'yi 25-21 yenerek kupayı kazandı.

Bolu Karaçayır Spor Salonu\'nda düzenlenen final karşılaşmasına çok sayıda Beşiktaş ve Göztepe taraftarı ilgi gösterdi. Maçın ilk yarısı Beşiktaş\'ın 13-10 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş Mogaz, farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Son bölümde de üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 25-21 kazandı. Karşılaşmanın ardından Göztepeli oyunculara, madalyaları verildi. Beşiktaş Mogaz\'a ise şampiyonluk kupası Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyupoğlu tarafından verildi. Kupayı büyük coşkuyla kaldıran siyah-beyazlılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaşlı oyuncular, sevinçlerini taraftarlarıyla kutladı.

MAÇ SONU TARAFTARLAR ARASINDA KÜÇÜK ÇAPLI OLAYLAR

Maçın ardından Göztepe ve Beşiktaş Mogaz taraftarları arasında küçük çaplı kavga çıktı. Çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle olaylar büyümeden önlendi. Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Taraftarlar, polis kontrolünde kentten çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçtan görüntüler

-Kupa töreni

-Polisin, taraftarları çevik kuvvet aracına bindirmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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