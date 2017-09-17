Hentbolda Bursa derbisinden kazanan çıkmadı

BURSA, (DHA) - HENTBOLDA Bursa derbisinin heyecanı yaşanırken, Mudanya Belediyesi Dinçspor, ikinci yarıda yaptığı dönüşe karşın son saniyede galibiyeti kaçırdı.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’inin ilk maçında Mudanya Spor Salonu\'nda iki Bursa temsilcisi karşı karşıya geldi. Mudanya Belediyesi Dinçspor, Osmangazi Belediyespor\'u ağırlarken, ev sahibi ekip karşılaşmaya kötü başladı. İlk yarıda kontrolü eline alan Osmangazi Belediyespor bulduğu goller ile farkı açtı. İlk yarı boyunca üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip ilk yarıyı 20-10 önde kapatan taraf oldu.

DİNÇSPOR İKİNCİ YARI DİRİLDİ

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Dinçspor, Esra, İlke ve Viktoria’nın bulduğu goller ile maça ağırlığını koymaya başladı. Kaleci Hodziç’in kurtarışlarıyla birlikte maça geri dönen Dinçspor, aradaki farkı eritti. Karşılaşmanın son 8 dakikasına doğru skor 27-27\'ye geldi. Ev sahibi ekip, maçın son anlarına 1 sayı farkla önde girerken, Monika kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Osmangazi Belediyespor, kazandığı 7 metre atışını gole çevirirken maç da 31-31\'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın en skorer ismi ise Osmangazi Belediyespor’dan 10 gol ile Hanna Kozaieva olurken, Dinçspor’da Esra Viktoria ve İlke 6\'şar golle skora katkı koydu.

\"DAHA İYİ OLACAĞIZ\"

İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ifade eden Dinçspor Antrenörü Erdal Kaynak, ikinci yarıda ise bambaşka bir oyun sergilediklerini ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Oyun içerisinde çok sık hata yaptıklarını da ifade eden Kaynak, “İlk maçımızda bu hataları normal karşılamak gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıda gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi. Karşılaşmayı Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Dinçspor Kulübü Başkanı Erkan Altıntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy’un yanı sıra meclis üyeleri ve Mudanyalı sporseverler takip etti.

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