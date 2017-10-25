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Spor

Hentbol Milli Takımı, Belçika ile 27-27 berabere kaldı

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) SALON: Porsuk HAKEMLER: Marek Baranowski (xxx), Bogdan Lemanowicz (xxx) (Polonya) TÜRKİYE: Yunus (xxx)- Alp Eren (xxx)4, -Onur (xxx)2, Doruk (xxx)3, Uğur (xx), Görkem (xx)1, Baran (xxxx)7, Yaşar (xxx)1, Çağlayan (xxx)3, Can

25 Ekim 2017 23:31

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

SALON: Porsuk
HAKEMLER: Marek Baranowski (xxx), Bogdan Lemanowicz (xxx) (Polonya)
TÜRKİYE: Yunus (xxx)- Alp Eren (xxx)4, -Onur (xxx)2, Doruk (xxx)3, Uğur (xx), Görkem (xx)1, Baran (xxxx)7, Yaşar (xxx)1, Çağlayan (xxx)3, Can (xxx) 6, Ramazan (xxx), Çelik (xxx)
BELÇİKA: Jef Lettins (xxx), Ooms (xxx) 5, Spooren (xxx), Bolaers Thomas (xx)2, Cauwenbergshs (xxx)4, Denert (xxx), Danse (xxx),Colman (xxx), Kedziro Damian (xxxx)13, Kedziora Bartosz (xxx)1, Bolaers Nathan (xx), Qerimi (xxx)1, De Beule (xx)1
ilk yarı : 12-18 
İki Dakikalar:  Alp Eren, Çağlayan, Baran (Türkiye).  Bolaers Thomas, De Beule, BolaersNathan (Belçika)

HENTBOL Milli Takımı, 2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5\'inci Grup\'taki ilk maçında Belçika ile 27-27 berabere kaldı. Eskişehir Poruk Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Belçika 18-12 önde tamamladı. İkinci yarıda Milli Takımımız taraftarların desteği ile farkı kapattı. Nefes kesen mücadele sonunda karşılaşma 27-27 bitti.

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