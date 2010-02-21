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Spor

Henry: Şu anda oynamayı hak etmiyorum

Thierry Henry, şu an takımında aynı mevkide kendisinden daha iyi oyuncular olduğunu ve oynamayı hak etmediğini söyledi.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - La Liga takımlarından Barcelona'da yaklaşık 1 aydır ilk 11'de forma şansı bulamayan Fransız forvet Thierry Henry, şu an takımında aynı mevkide kendisinden daha iyi oyuncular olduğunu ve oynamayı hak etmediğini söyledi.


Fransa'nın L'Equipe gazetesine açıklamada bulunan Henry, şu an forma şansı bulamamasının normal olduğunu belirtti.

Takımın her şeyden önemli olduğunu ifade eden Henry, ''Önemli olan Barça'nın kazanması, benim oynamam değil. Sol kanatta dünyanın en iyi oyuncularından olan İniesta ile Pedro var. Pedro ilk 11'de oynadığında da maça sonradan girse de gol atıyor. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Bu yüzden benim ilk 11'de daha az oynamam mantıklı'' ifadesini kullandı.

Teknik Direktör Pep Guardiola ile aralarında sorun bulunmadığını söyleyen Henry, ''Onun tercihlerine saygı duyuyorum. 15 gol atmış olsaydım durum farklı olurdu. Şahsen oynamayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Tekrar edeyim, şu an aynı mevkide benden iyiler var. Ancak bu idmanlarda çok çalışmaya devam etmeyeceğimi göstermez'' dedi.


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