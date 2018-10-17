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Spor

Henry: Referans noktalarım Wenger ve Guardiola

"Tabii ki Zidane ve Deschamps gibi kazanmaya çalışacağım"

17 Ekim 2018 21:47

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da teknik direktörlük görevine getirilen Thierry Henry, basın toplantısında soruları yanıtladı. Monaco'nun başında ilk teknik adamlık deneyimini yaşayacak olan Henry, idol olarak gösterebileceği iki antrenörün Arsene Wenger ve Pep Guardiola olduğunu söyledi.

Zinedine Zidane ve Didier Deschamps gibi kazanmak için çalışacağını belirten Henry, Monaco'nun kendisi için özel bir kulüp olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Monaco benim için çok özel bir kulüp, ilk profesyonel golümü bu forma altında attım. Benim referans noktalarım Wenger ve Guardiola olacak. Tabii ki Zidane ve Deschamps gibi kazanmaya çalışacağım. Saydığım isimlerin her birinin ayrı fikirleri ve metodları var"

Kulübü devraldığı teknik adam Leonardo Jardim hakkında da açıklamalarda bulunan Fransız çalıştırıcı, "Leonardo Jardim, Monaco tarihinde her zaman özel bir yere sahip olacak. Kulübe verdiği hizmetler için ona teşekkür ediyorum ve kariyerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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