Henry Jackson Society: Suudi Arabistan ile İngiltere'deki radikal İslamcı hareketler arasında açık bağ var

İngiltere'de dış politika alanında çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society son raporunda, Suudi Arabistan'ın ülkede radikal faaliyetlerde bulunan İslami kuruluşlara destek verdiğini öne sürdü. Suudi Arabistan iddiaları reddetti.

Henry Jackson Society, Çarşamba günü yayınladığı raporda, Suudi Arabistan'ın İngiltere'de radikal İslamcılığı destekleyen en önemli dış güç olduğunu öne sürdü.

Raporda yurt dışından finansman desteği alan İslami kuruluşlar, nefret söylemi kullanan din adamları ve şiddeti destekleyen cihatçı gruplar arasında "giderek artan, açık bir bağlantı" olduğu belirtildi.

Ayrıca, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin radikal İslamcılıkla ilişkisine yönelik iddialarla ilgili bir kamu soruşturması açılması çağrısı da yapıldı.

Henry Jackson Society'nin raporunda, İran ile birlikte bazı Körfez ülkelerinin radikal din adamlarını barındıran ve şiddet çağrısı yapan materyallerin yaygınlaşmasında rol oynayan bazı cami ve İslami eğitim kurumlarına destek verdiği belirtildi.

Rapora göre, bu ülkeler listesinin başında Suudi Arabistan yer alıyor ve Suudi şahıs ve kurumlar "bağnaz ve fanatik Vahhabi ideolojiyi" ihraç etmek için yoğun olarak çalışıyorlar.

Raporda bu iddialarla bağlantılı bir dizi örneğe de yer verildi. Daha ender rastlanan durumlarda Suudi Arabistan'dan finansal destek alan İngiltere'deki bazı kurumların doğrudan Suudi Arabistan'dan yönetildiğini de öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliği, bu iddiaları "kategorik olarak reddettiğini" bildirdi.

Büyükelçilik, Krallığın "az sayıda bireyi radikalleştirdiği iddialarının asılsız ve güvenilir kanıttan yoksun" olduğunu açıkladı.

Büyükelçilik ayrıca kendilerinin de El Kaide ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün saldırılarına hedef olduklarına dikkat çekti.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, bu raporun zamanlamasına dikkat çekerek, bunun Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın radikalizmi desteklediği gerekçesiyle Katar ile ilişkileri kestikleri bir dönemde açıklandığını belirtiyor.

Raporda da Suudi Arabistan'ın diğer ülkelerle birlikte radikal hareketleri desteklemesinden dolayı, Katar'a yönelik suçlamalar da "ikiyüzlülük" olarak nitelendiriliyor.

İngiltere hükümeti de iki yıl önce ülkedeki İslamcı grupların varlığı ve etkileri üzerine bir rapor hazırlanması istenmişti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı üzerinde bu raporu yayınlaması konusundaki baskılar giderek artıyor.

2015 yılında eski Başbakan David Cameron tarafından hazırlanması talimatı verilen raporun, yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın raporunun, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle yakın diplomatik, ekonomik ve güvenlik ilişkileri olan İngiltere hükümetini rahatsız edebileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ı Nisan ayında ziyaret eden Başbakan Theresa May, İngiltere'nin ülkeyle tarihi ilişkilerinin bulunduğunu ve bunun İngiltere'nin güvenliği ve ekonomisi için önemli olduğunu söylemişti.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise insan hakları ihlalleri ve Yemen'e askeri müdahalesi nedeniyle, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının durması çağrısı yapmıştı.