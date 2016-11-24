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Spor

Henrik Larsson ve oğlu saldırıya uğradı

Helsinborg'un küme düşmesinin ardından sahaya giren maskeli fanatikler İsveç futbolunun efsanevi oyuncusu Henrik Larrson ile oğlunu darp etti

24 Kasım 2016 14:42

İsveç futbolunun efsane isimlerinden Henrik Larsson, oğluna ve kendisine Helsinborg taraftarları tarafından yapılan saldırı sonrasında teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Helsinborg’un Halmstad’a yenilerek küme düşmesinin ardından yaşanan olayda, Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya dalan fanatikler, Henrik Larsson ve Helsinborg takımında futbol kariyerine devam eden 19 yaşındaki oğlu Jordan’a saldırdı.

amkspor'un haberine göre; aldığı darbeler sonrası yüzü şişen 45 yaşındaki futbol adamı, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek Helsinborg’un menajerlik görevinden istifa etti.

Henrik Larsson ile üzerinden forması çıkarılan ve darp edilen Jordan Larsson’un daha büyük hasar görmesini araya giren güvenlik görevlileri engelledi.

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Henrik LarrsonHelsinborgHalmstad

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