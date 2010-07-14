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Yaşam

''HENRI PROST'' SERGİSİ 22 AĞUSTOSA KADAR AÇIK İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2010 18:32

-''HENRI PROST'' SERGİSİ 22 AĞUSTOSA KADAR AÇIK İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - ''İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet'in Modern Kentine: Henri Prost'un İstanbul Planlaması'' başlıklı serginin süresi yoğun ilgi üzerine, 22 Ağustos'a uzatıldı. Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, 3 Mayısta açılan sergi, 1936 yılında Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen ve İstanbul'un Nazım Planı'nı oluşturmakla görevlendirilen, dönemin önde gelen şehircilerinden Henri Prost'un (1874-1959) İstanbul planlamasına yönelik çalışmalarından oluşuyor.  Küratörlüğünü Pierre Pinon ve Cana Bilsel'in yaptığı sergi, Fransız Mimarlık Enstitüsü 20. Yüzyıl Mimarlık Arşivleri'nden özgün belgeleri ve dönemin fotoğraflarını içeriyor.

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