Henri Kasırgası alarmı: New York'ta acil durum ilan edildi

ABD’nin doğu kıyılarına ilerleyen Henri Kasırgası nedeniyle New York şehrinde acil durum ilan edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurdu.

New York, Long Island ve New England'da etkili olması beklenen Henri Kasırgası yetkilileri alarma geçirdi. Kasırgaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Long Island ve

Connecticut için kasırga uyarısı yapıldı. New York’ta ise olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bölgede yaşayanlara olası sel meydana gelebilecek yerlerden uzaklaşarak güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulunuldu.