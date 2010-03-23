Hendek'te kaza: 3 ölü

T24 - Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde iki otomobilin aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.



Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda Hendek İlçesi'ne bağlı Beylice Köyü yakınlarında meydana geldi. Hendek’ten Düzce istikametine giden Vasfi Aşık yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Yakup Zengin idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama ve aşırı sürat yüzünden meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Vasfi Aşık ve Yakup Zengin ile Sabit Akçay, Yaşar Akçay, Eşref Bayraktar ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi, hastanelere kaldırıldı.



Kazada demir yığını haline dönüşen araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar Akçay ile bu hastanede ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Adapazarı'ndaki hastanelere sevk edilen Sabit Akçay ile Eşref Bayraktar yaşamını yitirdi.



Kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri Adapazarı’nda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde sürüyor.





