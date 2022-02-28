Hendek’teki havai fişek fabrikasının sahiplerine 16 yıl 3 ay hapis cezası

Sakarya Hendek'te Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçinin öldüğü, 128 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin açılan ve 2’si tutuklu 7 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Hasan Ali Velioğlu, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç Coşkun ile Erşan Öztürk, Asiye Angın, Aslı Bozkurt ve tutuksuz müşteki sanık Ahmet Çağırıcı hazır bulundu.

"Kimseyi öldürmedik"

Fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun, son sözü sorulması üzerine savunmasına "Bu son duruşma ve bizi kimse susturamadı, kimse de susturamayacak" diyerek başladı.

"Biz kimseyi öldürmedik, terörist değiliz. 200 kişiye istihdam sağlayan bir yeriz. Bunun 'iş cinayeti' olduğu söylenmiş, kanunda 'iş cinayeti' kavramı yok. Bu, bir iş kazasıdır. Örgüt kurmuşuz gibi ithamlarda bulunularak mahkemeyi etkilemeye çalışıyorlar. İşçi haklarını yok saydığımız söyleniyor, vicdansız değiliz" dedi.

Coşkun "Bu davanın siyasi bir dava olmadığını söylüyoruz en başından beri. Bu dava Gezi davası değil, AKP'nin bu davayla alakası yok. Burası 55 yıllık fabrika. Vergi rekoru kırmışız" şeklinde konuştu.

Mahkemede sistem tartışması yapıldığını söyleyen Coşkun, "Sistemi düzeltme görevi Meclis’in görevidir. Mahkemelerin görevi değildir. Burada sistem tartışması yapıyorlar. Olası kast varsa Çin Mahallesinin sorumlusu Ahmet Çağırıcı'dır. Onu neden olası kasttan sorumlu tutmamışlar? Ben ne kadar konuşursam konuşayım davanın başından beri sizden bir ümidim yok. Ama umudumu hiç kaybetmedim" diye savunma yaptı.

Diğer sanıkların ve sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme duruşmaya ara verdi. Aranın ardından da kararını açıkladı.

Mahkeme heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun’u 16 yıl 3 ay, Hasan Ali Velioğlu’nu 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Öztürk, Asiye Angın, Aslı Bozkurt ve Ahmet Çağırıcı’yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali Velioğlu’nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Yaşar Coşkun’un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mağdur yakınları ve avukatları hükmün olası kasttan kurulmasını istiyordu.

Ne olmuştu?

Sakarya Hendek’te 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat bir patlama yaşandı, patlama çevre şehirlerden de hissedildi. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı.

Patlamaya ilişkin daha sonra gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekeyi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında 27 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu yardılanan iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt ikinci duruşmada kontrolle tahliye edildi. Üçüncü duruşmada tahliye edilen sorumlu müdür Asiye Angın ve ustabaşı Erşan Öztürk, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının itiraz üzerine tutuklanmış, bu sanıkların avukatlarının tekrar itirazı üzerine ise tahliye edilmişti.