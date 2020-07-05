"Hendek’te hayatını kaybeden dayımın cenazesi yok" diyen avukat Uzuner: Savcılık cenazeyi buldu

Sakarya Hendek'te meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden dayısı Muhammet Seyfi Çanakçı’nın cenazesini bulamadıklarını sosyal medya hesabından duyuran avukat Gülşen Uzuner, savcılığın cenazeyi bulduğunu ve teşhis için çağrıldıklarını aktardı.

Avukat Gülşen Uzuner, dayısı Muhammet Seyfi Çanakçı’nın Hendek’te patlayan havai fişek fabrikasında çalıştığını ve cenazeye ulaşamadıklarını duyurduktan sonra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Yüksek sesle sorduğumuz sorumuzun yanıtını aldık. Cenazemizi teslim ediyorlar şimdi" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Uzuner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dayısını Hendek'teki patlamada kaybettiğini belirterek, "DNA testi için örnek verildi, henüz sonuç yok. Yaralı ve ölüm kayıtlarında adı yok, bedeni yok. Ama aileyi arayıp diyor ki muhtar cenazeniz yolda geliyor, patron demiş. Devlet bilmiyor, patron nereden biliyor? Cenaze mi kaçırıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlamada resmi açıklamalara göre, 4 işçi hayatını kaybetti. 114 kişinin yaralandığı patlamanın ardından 3 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

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