T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hemzemin geçitte kaza, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan otomobile tren çarptı

03 Eylül 2017 18:59

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Kazada otomobil yana savrularak hasar görürken, içindeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Yedi Eylül Mahallesi girişindeki hemzemin geçitte bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Denizli-İzmir seferini yapan Yusuf Acar yönetimindeki \'300 22-4\' numaralı yolcu treni, ilçe merkezinden Yedi Eylül Mahallesi\'ne giden 58 yaşındaki İkram Erçetin yönetimindeki 09 PB 350 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçtiği sırada çarptı. Trenin çarpmasıyla yana savrulan otomobilin ön kısmında büyük hasar oluştu. Otomobil sürücüsü İkram Erçetin ve yanında yolcu olarak bulunan, 57 yaşındaki Hediye Erçetin yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tren ise kısa bir süre durduktan sonra yoluna devam etti. Otomobilin hemzemin geçitten geçtiği sırada bariyerlerin kapalı olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN GermencikKazadaKaza Aydınİzmir Karayolu Yedi Eylül MahallesiDenizliİzmirYusuf AcarYedi Eylül MahallesiErçetinPBTreninOtomobilErçetin yaralandı YaralılarAydın Devlet HastanesiTrenOtomobilin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24