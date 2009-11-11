Hemzemin geçitte: kaza 2 ölü 6 yaralı

Manisa'da yolcu treninin hemzemin geçitte özel halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Nurlupınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte İzmir-Bandırma hattında sefer yapan Ekrem Çil (46) idaresindeki 31001 sayılı 6 Eylül Ekspresi'nin, Recep Duran'ın (43) kullandığı 45 UZ 681 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştığı kazada, otobüs yolcularından Salih Tokatlı (50) olay yerinde, Gürkan Salkım (22) ise kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Yaralılardan Beyhan Aktürk (20), İsmail Ünver (23) ve İsmail Işık Manisa Devlet Hastanesinde, otobüs sürücüsü Recep Duran (43) Merkez Efendi Devlet Hastanesinde, Mehmet Işık (10) ile İsmail Karadeniz (51) Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Görgü tanıkları, hemzemin geçitteki bariyerlerin kapalı olmasına rağmen özel halk otobüsünün geçmeye çalışırken sıkıştığını ve kazanın meydana geldiğini belirttiler.

Kaza sonrası trenin mazot kaçırması sebebiyle yola devam etmesine izin verilmedi.

Bu arada, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından kaza ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, otomatik bariyerli, çanlı ve flaşörlü geçit kapalı durumdayken halk otobüsünün ters yoldan geçmeye çalışması sonucu olayın meydana geldiği, adli ve idari incelemenin sürdüğü bildirildi.