Hemzemin geçitte kaza: 12'si si öğrenci 13 yaralı

Erzincan’ın İliç İlçesi'nde, demir yolu iş makinesinin hemzemin geçitte öğrenci servis minibüsüne çarpması sonucu 12 öğrenci ile köy muhtarı yaralandı.



Ortatepe ve Bağıştaş köylerinin öğrencilerini ilçe merkezindeki 23 Nisan İlköğretim Okulu'na getiren Zafer Aladağ'ın kullandığı 24 EC 902 plakalı servis minibüsü, Bağıştaş Köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte demiryollarına ait iş makinesiyle çarpıştı.



Kazada minibüste bulunan Ortatepe Köyü muhtarı Hüseyin Atalay ile, öğrenciler Nur Sade Yılmaz, Mehmet Karakaya, Özge Yurt, Hanife Atalay, Kübra Atalay, Büşra Yılmaz, Ezgi Büyükdağ, Sümeyye Karakaya, Ersin Büyükdağ, Esra Büyükdağ ve Samet Karakaya yaralandı.



İliç Devlet Hastanesine tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

