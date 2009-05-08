T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hemzemin geçitte kaza: 12'si si öğrenci 13 yaralı

08 Mayıs 2009 14:01

Erzincan’ın İliç İlçesi'nde, demir yolu iş makinesinin hemzemin geçitte öğrenci servis minibüsüne çarpması sonucu 12 öğrenci ile köy muhtarı yaralandı.

Ortatepe ve Bağıştaş köylerinin öğrencilerini ilçe merkezindeki 23 Nisan İlköğretim Okulu'na getiren Zafer Aladağ'ın kullandığı 24 EC 902 plakalı servis minibüsü, Bağıştaş Köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte demiryollarına ait iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan Ortatepe Köyü muhtarı Hüseyin Atalay ile, öğrenciler Nur Sade Yılmaz, Mehmet Karakaya, Özge Yurt, Hanife Atalay, Kübra Atalay, Büşra Yılmaz, Ezgi Büyükdağ, Sümeyye Karakaya, Ersin Büyükdağ, Esra Büyükdağ ve Samet Karakaya yaralandı.

İliç Devlet Hastanesine tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24