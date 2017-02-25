Hemşireye tacize 7 bin 500 liralık ceza

İstinaf Mahkemesi, nöbet sırasında birlikte çalıştığı hemşireye yönelik cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile doktor hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararını kaldırdı. DHA'nın haberine göre mahkeme, Dr. F.E.'yi "Aynı yerde çalışmanın sağladığı kolaylıkla cinsel taciz" suçundan 7 bin 500 lira adli para cezası ile cezalandırdı. Dr. F.E.'nin bu cezası, 5 yıl süre ile ertelendi.

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan K.Ş., aynı bölümde Dr. olarak görevli F.E.'nin 27 Nisan 2015 tarihindeki nöbet sırasında kendisine yönelik cinsel taciz ve hakarette bulunduğu gerekçesi ile şikayetçi oldu. Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 9 Kasım 2016 tarihli karar duruşmasında mahkeme, Dr. F.E.'ye "Hakaret" suçundan 75 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı günlüğü 20 liradan bin 500 lira adli para cezasına çevirdi ve 5 yıl süre ile erteleyen mahkeme, cinsel tacize ilişkin suçlama yönünden de beraat kararı verdi.

Şikâyetçi hemşire K.Ş., "Cinsel taciz" yönünde verilen beraat kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 23 Şubat 2017 tarihine duruşma günü verdi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Dr. F.E. ve avukatı ile şikayetçi hemşire K.Ş. katıldı. Sorgusu yapılan Dr. F.E., olay tarihinde şikayetçi hemşire ile birlikte nöbet tuttuklarını belirterek, "Doktor olup aynı zamanda nöbet amiri olmam nedeni ile ve bir hasta ile ilgili yanlış işlem yaptığından tabiri caiz ise kendisini fırçaladım. O da, 'Ben sana bunu sorarım' demek sureti ile yanımdan ayrıldı ve bu iddiasını gündeme getirdi. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını veren duruşma savcısı Güven Öztürk, Dr. F.E'nin "Aynı yerde çalışmanın sağladığı kolaylıkla cinsel taciz" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı görüşü sorulan hemşire K.Ş., şikayetinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Başkanı Selçuk Kaya, oy çokluğu ile aldıkları kararı açıkladı. Karara göre Daire, Dr. F.E.'yi, "Cinsel taciz" suçundan 120 gün Adli Para Cezası ile cezalandırdı. Daire, sanığa verdiği 120 günlük adli para cezasını, "Sanığın bu suçu şikayetçi ile olan hizmet ilişkisi" ve "Aynı yerde çalışmanın sağladığı kolaylık ile işlediğini" gerekçe göstererek 180 gün adli para cezasına yükseltti. Sanığın bu cezasını iyi halden 150 güne düşürüldü. Sanığın 150 günlük bu cezası da günlüğü 50 liradan 7 bin 500 lira olarak belirlendi. Daire, bu cezayı da 5 yıl süre ile erteledi.