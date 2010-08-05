Hemşireye kamyonet çarptı

T24-



Kaza, saat 07.00 sıralarında Kilimli Beldesi’ndeki Güney Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Sabah evinden çıkan Ayşe Boz, işe gitmek üzere dolmuş durağına gitmek için yolun karşısına geçerken, Zonguldak’tan Kilimli yönüne giden ve aşırı hız yaptığı iddia edilen Birol B. yönetimindeki kömür yüklü kamyonetin altında kaldı.



Çevredekiler, kanlar içinde yerde kalan Ayşe Boz için 112 Acil Servis’ten yardım istedi. Olay yerinin yakınında başka bir vakada bulunan ambulans, kaza yerine sevk edildi. Hasta ile birlikte gelen ambulanstaki sağlık görevlileri, hemşireye müdahale etti. Bu sırada ikinci bir ambulans olay yerine geldi. Diğer hasta, gelen ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırılırken, hemşire de ilk müdahalenin yapılmasının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayşe Boz’un durumunun ağır olduğu bildirilirken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.



