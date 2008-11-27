Hemşireye "ilgisizlik" dayağı

Adana Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli hemşire, muayene için gelen bir hastanın yakını tarafından darbedildi. Olay sonrası yakalanan zanlının saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan ve ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adana Devlet Hastanesi Acil Servisine bir hastasını muayene için getiren Veysel S, burada "ilgisiz" davrandığı iddiasıyla görevli hemşire D.Y’yi darbetti. Olay sonrası yakalanan zanlı, polis aracına bindirilirken, hastaneye gelen diğer yakınları burada taşkınlık yaptı. Acil servise girmek isteyen zanlının yakınları, güvenlik güçlerince biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Zanlının hemşireye saldırdığı an ile yakınlarının acil servis önünde polis ekiplerine müdahalesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından kamera kayıtlarının delil sunulduğu nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Yağcı, olayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık personelinin 24 saat özverili şekilde çalıştığını söyledi.

Sağlıkta dönüşüm projesinin ardından hastaya hizmet anlayışının da değiştiğini belirten Yağcı, şöyle konuştu:

"Artık her türlü hasta hakları değerlendiriliyor. Ancak, buna rağmen hastanemizde müessif bir olay oldu. Acil serviste görevli hemşire, hasta yakını tarafından fiili ve sözlü saldırıya maruz kaldı. Hastasına özveriyle hizmette

bulunan bir hemşireye sözlü ve fiili saldırıda bulunmak çok büyük bir çirkinliktir ve idare olarak bunu kınıyoruz.

Hasta yakınları adeta hastasıyla birlikte sanki dövüşe geliyor gibi acile gelip camları tekmeleyip, personele küfürler ediyor. Bu olaylar az da olmuyor. Üzücü olan bu tarz olayların bir daha olmamasını diliyoruz. Vatandaşlarımızdan da

hemşire ve doktorlara destek çıkmalarını bekliyoruz."



