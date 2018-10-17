Hemşirenin hayatını kaybettiği trafik kazasında ikinci tutuklama

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-HEMŞİRE Gizem Berfu Altunoğlu\'nun hayatını kaybettiği trafik kazasında araç sürücüsü Merve Köstereli tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de araçta bulunan Merve Köstereli\'nin nişanlısı Tunç Öcal da tutuklanmıştı.

Maltepe\'de 6 Ekim 2018 tarihinde alkollü araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek hemşire Gizem Berfu Altunoğlu\'na (20) çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü Merve Köstereli tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

NİŞANLILAR SUÇU BİRBİRİNE ATTILAR

Merve Köstereli\'nin Maltepe Rıfkı Tongsir Caddesi üzerinde araçla seyir halinde iken kontrolden çıkarak bölgede yaya olarak bulunan Gizem Berfu Altunoğlu\'na çarptığı ve ölümüne neden olduğu belirtilen açıklamada, “Şüpheli Merve Köstereli\'nin ifadesinde \'seyir halindeyken kendisiyle tartışan nişanlısı Tunç Öcal\'ın fiziki müdahalesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini\' beyan ettiği,

Tunç Öcal\'ın ise bu iddiayı doğrulamayıp Merve Köstereli\'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini görünce kontrolü sağlamak için müdahalede bulunduğunu savunduğu\" belirtildi.

Olay günü araç sürücüsü olan şüpheli Merve Köstereli\'nin 0.90, diğer şüpheli Tunç Öcal\'ın ise 0.70 promil alkollü olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, Tunç Öcal ve Merve Köstereli\'nin 7 Ekim 2018 tarihinde tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildikleri, Tunç Öcal\'ın, “Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan tutuklandığı, Merve Köstereli\'nin de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNUNCA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 15 Ekim 2018 tarihinde aldırılan bilirkişi raporunda Merve Köstereli\'nin asli, Tunç Öcal\'ın ise tali kusurlu olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, delil durumu değiştiği için Merve Köstereli\'nin bugün yakalanarak adliyeye getirildiği, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve mahkeme tarafından tutuklandığı anlatıldı.