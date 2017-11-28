Hemşirelik öğrencileri 'kadına şiddete hayır' dedi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, \'Kadına Şiddete Hayır\' demek için üniversite kampüsünde stant açtı. Yrd. Doç. Dr. Aslı Sis Çelik, \"Kampüste böyle bir etkinlik yapmamızın amacı; gençleri, arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan şiddete yönelik bilgilendirmek. Böylelikle flört şiddetini önleyerek gelecekte yaşanabilecek aile içi şiddetin önüne geçmeyi hedefliyoruz\" dedi.

Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Aslı Sis Çelik öncülüğünde \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü\' kapsamında üniversite yerleşkesinde açılan stantta, öğrenciler, kadına yönelik şiddete ilişkin bilgilendirici broşürler dağıttı. Türkiye\'nin birçok yerinde olduğu gibi konunun önemine dikkat çekmek ve şiddete hep birlikte \'dur\' demek için etkinliğe katılanlara el baskısı yaptırdıkları turuncu balonlar verildi.

Dünyada kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirten Yrd. Doç. Dr. Aslı Sis Çelik, \"Şiddet kadınların en önemli sorunları arasında yer alıyor. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali, cinsiyet ayrımcılığı ve suçtur. Her ne olursa olsun şiddetin haklı bir gerekçesi yoktur. Günümüzde gençler arası ilişkilerde de şiddet yaşanıyor. Kampüste böyle bir etkinlik yapmamızın amacı; gençleri, arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan şiddete yönelik bilgilendirmek ve farkındalıklarını artırmak. Böylelikle flört şiddetini önleyerek gelecekte yaşanabilecek aile içi şiddettin önüne geçmeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.



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