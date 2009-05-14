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Yaşam

Hemşirelerden serum yerine votka!

Kemer'deki partide hemşire kostümlü dansçı Rus kızlar 'hasta'ya serum şeklindeki şişeden hortumla votka verdi

14 Mayıs 2009 03:00

Antalya Kemer İlçesi'nde bir gece kulübünde düzenlenen partide, dansçı Rus kızlar hemşire kostümüyle sahneye çıktı, sedyedeki hastaya serum şeklindeki şişeden hortumla votka verdi.

Kemer'de çılgın geceler, uçuk partilerle devam ediyor. Son olarak en büyük gece kulüplerinden Club İnferno'da `Medical Parti' düzenlendi. Özel bir hastaneye ait ambulansın kulübün kapısında dekor olarak beklediği gecede, acil hasta taşıyan sedye şov amaçlı kullanıldı.

Sedyenin başında duran dansçı kızlar ise sedyeye uzanan tatilciye votka ile müdahale etti. Rus dansçı kızların hemşire kostümleriyle platforma çıkıp erotik danslar yaptığı gece, DJ'lerin müziği eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Geçen haftalarda çıktığı iç çamaşırı defilesinde hemşire kıyefeti altına jartiyer giyen manken Tuğçe Kazaz, meslek örgütlerinin eleştirilerine hedef olmuştu.

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