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Yaşam

Hemşire bebekleri karıştırdı, başka anne tarafından emzirilen bebekte Hepatit B çıktı!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yeni doğan ünitesinde yeni doğan bebekler karıştırıldı

19 Kasım 2016 21:17

Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören kız bebeğin, görevli hemşire tarafından yanlışlıkla annesi diye verildiği başka bir kadın tarafından 2 kez emzirilmesi, şikayete neden oldu. Kan testinde Hepatit B virüsüne rastlanan bebek tedavi altına alınırken, aile suç duyurusunda bulundu, hemşire hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

DHA’da yer alan habere göre, olay 18 Ekim tarihinde RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydna geldi. Özel bir hastanede biri kız diğeri erkek ikiz bebek dünyaya getiren 33 yaşındaki E.M., rahatsızlanan kız bebeğini hastaneye götürdü. Bebek Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile tedavi altına alındı. İddiaya göre görevli hemşire G.A., tedavisi süren bebeğini emzirmek isteyen anne E.M.'ye, ‘Bebeğin annesi Suriyeli kadın. O da az önce bebeği emzirdi’ diyerek izin vermedi. Anne E.M.'nin tepki göstermesi üzerine adı geçen Suriyeli kadının bebeğinin de Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde olduğu, ancak hemşirenin yanlışlıkla verdiği E.M.'nin bebeğini iki kez emzirdiği anlaşıldı. 
Anne E.M.'nin şikayetleri üzerine kan testi yapılan ve Hepatit-B virüsüne rastlanan bebek tedavi için Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaydan sonra suç duyurusu yapan aile, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile Sağlık Bakanlığı’na da şikayette bulundu. Hemşire G.A., hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

 

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