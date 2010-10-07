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Yaşam

Hemşire ameliyathanede ölü bulundu

20 yaşındaki Nazlı Aksu, hastanenin ameliyathanesinde ölü olarak bulundu...

07 Ekim 2010 03:00

T24 - Bahçelievler'de özel bir hastanede anestezi hemşiresi olarak görev yapan 20 yaşındaki Nazlı Aksu, hastanenin ameliyathanesinde ölü olarak bulundu.

Yapılan ilk incelemede, ailevi sorunları bulunan Nazlı hemşirenin, aşırı miktarda kasgevşetici ilacı vücuduna enjekte ederek intihar ettiğinin belirlendiği söylendi.   

Hemşire ameliyathanede ölü bulundu

Mahmutbey Caddesi'ndeki Özel Gelişim Hastanesi'nde, saat 17.00 sıralarında, hastanenin ameliyathane bölümüne giren personel, 20 yaşındaki anestezi hemşiresi Nazlı Aksu'nun cesedi ile karşılaştı. Personelin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, Aksu’nun ölümünü şüpheli bularak, olay yeri inceleme ekiplerine konuyu bildirdi. Uzman ekiplerin yaptığı incelemede, Aksu’nun hazırladığı çok miktardaki kas gevşetici özelliği olan ilaçlardan bir karışım yaparak koluna enjekte ettiği tespit edildi. 

Vücuduna enjekte ettiği ilacın ağırısız ve hızlı bir şekilde ölüme neden olduğunu söyleyen arkadaşları, 7 ay önce hastanede çalışmaya başlayan Nazlı Aksu’nun, bir süre önce ailesiyle tartışarak yanlız yaşamaya başladığını anlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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