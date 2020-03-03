Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği'nden 8 Mart için “4 Kadın 4 Hayat” etkinliği

Kadınlar, bu yıl da 8 Mart’ta “Başka Bir Dünya Mümkün” diyerek sokaklara inecek. Kutlamalar yapacak. Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği de 8 Mart’ı “4 Kadın 4 Hayat” başlıklı bir etkinlikle kutlayacak.

Akademisyen-yazar Ebru Güzel, iş insanları Güler Yıldırım ve Ezgi Şener ile öğrenci Gamze Atmaca’nın konuşmacı olacağı etkinlikte, sadece kadınlardan oluşan “Sahne Kadının!” grubu doğaçlama tiyatro sergileyecek.

Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği’nin 8 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikle, kadınlar “Başka bir Dünya Mümkün” diyecek. 4 Kadın 4 Hayat başlığıyla Zühtüpaşa İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinlik, 14.30’da moderatörlüğünü Berrin Yıldız Tavman’ın yapacağı bir panelle başlayacak.

Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi-yazar Ebru Güzel “Dönüşüm Yolculuğu”, iş insanı-üniversiteli kadınlarla çalışan kadınları buluşturan dijital kız kardeşlik ağı Binyaprak İnsan Kaynakları gönüllüsü Güler Yıldırım “Hayal Et Gerçek Olsun”, iş insanı-doğaçlama tiyatro oyuncusu Ezgi Şener “Sahne Kadının!” ve öğrenci-Gülümse Topluluğu Başkanı Gamze Atmaca “Sev-Umut Et-Gülümse” başlıkları kapsamında konuşmalar yapacak. Akademisyen-yazar Ebru Güzel’in “eşikteki çocuk” adlı kitabını da imzalayacağı etkinlikte, sadece kadınlardan oluşan “Sahne Kadının!” ekibi sahneleyecekleri doğaçlama bir oyunla kadınlarla buluşacak. Katılım ücretsiz.