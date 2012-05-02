Hemşin Vadisi çöp deposu oldu

Rize'de Pazar Belediyesi'nin, çöpleri Organik Tarım Havzası ilan edilen Hemşin Vadisi'nde dere kenarına dökmesine yöre halkı, "Kirletilmiş bir dünya gelecek kuşaklara ihanet, insanlık adına cinayettir" afişi ile tepki gösterdi. AKP Belediye Başkanı Ahmet Basa ise "Bunu bölgede herkes yapıyor" dedi.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce çöpleri Rize Belediyesi aracılığı ile Trabzon'un Of İlçesi'ndeki katı atık tesisine taşıyan Pazar Belediyesi, taşıma maliyetleri ve çöp döküm bedelindeki maliyet artışı nedeniyle bundan vazgeçti ve Organik Tarım Havzası ilan edilen Hemşin Vadisi'ndeki Zafer Mahallesi'nde, dere kenarına çöp dökmeye başladı. Mahalle sakinleri de vadiye, "Kirletilmiş bir dünya gelecek kuşaklara ihanet, insanlık adına cinayettirö afişi asarak tepkilerini dile getirdi. Çöp kokusu nedeniyle pencere açamamaktan ve balkona çıkamamaktan yakınan Süleyman Karanfil, besi hayvanlarını vadide otlattığını belirterek, pisliğin içinde yaşamak zorunda bırakılmaktan yakındı. Burhanettin Aksu ise, çöplükten yayılan pis koku nedeniyle evlerinin oturulamaz hale geldiğini söyledi, "O kadar çok sinek var ki pencere açamıyoruz. Bu nasıl insanlık, bu nasıl bir uygulama. İnsan sağlığı ile oynuyorlarö diye dert yandı. Eskiden dereye girip yüzdüklerini anlatan küçük çocuklar ise, dökülen çöpler nedeniyle artık dereye yaklaşamadıklarını anlattı.

Belediye Başkanı: Bunu bölgede herkes yapıyor

Pazar Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Basa da, çöp konusunun bölgedeki tüm belediyelerin sorunu olduğunu ve belediyelerin kendi imkanları ile sorunu çözmelerinin imkansız olduğunu söyledi. Bölgedeki diğer belediyelerin de vadilere, yol kenarlarına çöp döktüğünü ifade eden Basa, "Bu sorunun çözümü için Rize Belediyesi ile anlaştık. Toplanan çöpleri Trabzon'un Of İlçesi'ndeki çöp depolama tesisine taşıyorduk. Ancak bir anlaşmazlık oldu ve bir süreliğine mecburen vadiye çöp dökmek zorunda kalıyoruz. Bunu bölgede herkes yapıyor. Bölgedeki bu soruna köklü bir çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Hemşin Vadisi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından belirlenen koruma öncelikli 200 ekolojik vadiden biri olan Hemşin Vadisi, sahip olduğu doğal zenginlikler ile doğa turizmi ve eko-turizminin yeni cazibe merkezi olarak biliniyor. Bir süre önce "Organik Tarım Havzasıö ilan edilen Hemşin Vadisinin, başta ünlü Hemşin Balı ve Organik Hemşin Çayı olmak üzere diğer organik tarım ürünleri ile bu pazarın en güçlü aktörü olması hedefleniyor