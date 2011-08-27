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Politika

Hemşehrililerine telekonferansla seslendi ERZİNCAN (A.A)

27 Ağustos 2011 02:00

-Hemşehrililerine telekonferansla seslendi ERZİNCAN (A.A) - 26.08.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım ki kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın bu büyük millet, Anadolu topraklarında bin yıldan beri kurduğu birlik ve beraberliği artırarak devam ettirecektir'' dedi. Bakan Yıldırım, Erzincan Valiliği tarafından şehit ve gazi yakınları onuruna belediye binası önünde verilen iftara, telekonferans sistemiyle katılarak, bir konuşma yaptı. İstanbul'dan canlı olarak yayınlanan konuşmada Yıldırım, Valiler Kararnamesi ile Denizli Valiliği'ne atanan Erzincan Valisi Abdülkadir Demir'e, kentte yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Yıldırım, yoğun programları nedeniyle Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile birlikte Erzincan'a gerçekleştireceği gezi programının iptal olduğunu anımsatarak, üzüntüsünü dile getirdi. Terör konusuna dikkati çeken Ulaştırma Bakanı Yıldırım, şunları kaydetti: ''Biz bölünmüş yollar yaparken, hava yolunu halkın yolu yaparken, insanımızın yüksek hızlı tren özlemini giderirken, maalesef bazıları da boş durmuyor. Terör belası ve şiddetle maalesef şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım ki kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın bu büyük millet, Anadolu topraklarında bin yıldan beri kurduğu birlik ve beraberliği artırarak devam ettirecektir. Bölücülere, teröristlere asla ve asla geçit vermeyecektir. Bu konuda en büyük gücümüz 74 milyon vatandaşımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğidir. Şehitlerimizin al kanıyla ayın ve yıldızın buluştuğu ay yıldızlı bayrağımız, göklerde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Bu bayrak altında milletimiz tek vatan, tek bayrak, tek ülke prensibinden, ilkesinden asla ve asla hiçbir ödün vermeyecektir.''

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