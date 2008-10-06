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Sağlık

Hematoloji uzmanları Çeşme’de bir araya geliyor

34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008'de Çeşme'de yapılacak.

06 Ekim 2008 03:00

34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008'de Çeşme'de yapılacak.

Türk Hematoloji Derneği tarafından Çeşme'de düzenlenecek kongreye yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bin kişi katılacak.

ABD, İngiltere, Avusturya, İtalya, İsrail, Almanya ve İspanya'dan alanında uzman hekimlerin de bulunacağı kongrede, 70 bilim adamı konuşma yapacak, 400 ulusal bildiri tartışılacak.

Konferans, panel ve poster sunumlarının olacağı kongrede, kan bilimi alanındaki son gelişmeler, hemofili, kök hücre nakli, moleküler hematoloji, kronik lösemi ve kök hücre biyolojisi gibi konular ele alınacak.

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, kongrede, Türkiye'deki hematologlarla Avrupa Hematoloji Cemiyeti'nde bilimsel ve yönetsel pozisyonlarda görev yapan uzmanları bir araya getirmek istediklerini belirterek, "Dünyadaki güncel yaklaşımların takip edilmesini sağlamak, bilgi alış verişinde bulunmak ve Avrupa'da çok etkin bir Türk hematoloji toplumu yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kongredeki konuşmacıların tamamının yurt içi ve yurt dışına önemli çalışmalara imza atan kişiler olduğunu ifade eden Özcan, hematoloji alanında yaşanan sıkıntıların giderilebilmesine yönelik çözüm arayışlarında bulunacaklarını söyledi.

(AA)

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