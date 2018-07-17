Hema maden işçileri eylemde: Bize hakkımızı vermek zorundalar

Bartın Amasra’da, Hattat Holding’e bağlı Hema Maden’de çalışırken iş akitleri sonlandırılan 148 taşeron işçisi, yasal hakları için eylem yapıyor. İsmini vermek istemeyen bir işçi iki aydır perişan halde olduklarını ifade ederek, " Bize hakkımızı vermek zorundalar" dedi.

İşe iade ve iki aylık ücretlerinin ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren işçiler dün (16 Temmuz 2018) de HEMA’nın Tarlaağzı köyündeki binası önüne gelerek eylem yaptı. Birgün'den Mutlu Erol Kahya'nın haberine göre bir işçi yedi yıldır aynı kurumda çalıştığını belirterek, “Ben hakkımı istiyorum. İki aydır perişan haldeyiz. Bize hakkımızı vermek zorundalar!” dedi.