Hem zabıta hem de antrenör

MUSTAFA ERCAN-MERSİN, (DHA)

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nde motorize zabıta olarak görev yapan Mehmet Çelik, aynı zamanda gönüllü olarak yüzme ve sutopu antrenörlüğü yaparak gençlerin ve öğrencilerin sporla buluşmasına katkı sağlıyor.

Gençlerin ve çocukların spora ilgisinin artması ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için kendini gönüllü olarak antrenörlüğe adayan 18 yıllık zabıta olan Mehmet Çelik, hafta içi motorize zabıta olarak görev yaparken, hafta sonunu ise öğrencilerini eğiterek geçiriyor. Hafta sonu mesai saatleri dışında 65 öğrenciye sutopu eğitimi veren Çelik, zabıtalık görevini aşkla yaptığının altını çizerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne yakışır personel olmak ve Mersin\'e daha fazla hizmet verebilmek için gönüllü antrenörlük yaptığını dile getiriyor.

Belediyenin düzenlediği sutopu kurslarında ve Meskispor\'da gönüllü olarak antrenörlük yaptığını söyleyen Çelik, \"Zabıtalık görevimin yanı sıra antrenörlük yapıyorum ve bunu asla para için yapmıyorum. 65 tane öğrenciyi eğitiyorum. Ve onların başarıları beni daha da motive ediyor. 2017 yılında öğrencilerim, Büyük Erkekler Bölgesel Lig Müsabakaları\'nda ikincilik, U19 Bölgesel Lig Müsabakalarında üçüncülük ve U17 Bölgesel Lig Müsabakalarında dördüncülük derecesini aldılar\" dedi.

Zabıta olmasının öğrencilerini şaşırttığını ifade eden Çelik, \"Öğrencilerim beni zabıta üniforması ile görünce ilk önce çok şaşırmıştı. Şimdi alıştılar. Bende onlardan biriyim. Zabıta olmam sutopu antrenörü olmama engel değil. İnsan bilgisi ve becerisi ölçüsünde topluma hizmet etmekle mükelleftir. Her şey para değil. Bu kursa gelmek beni yormuyor, aksine dinlendiriyor. Zabıtalık stresli bir meslektir. Ben bu kursunda vatandaşlara ve gençlere hizmet olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında en büyük yatırım gençliğe ve insanlara yapılan yatırım. Belediyemiz de bunun için çalışıyor. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Bilgim ve becerim ölçüsünde bu işi yapmaya başladım. Ne mutlu bana ki gençlere yatırım yapıyorum\" diye konuştu.

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