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Hem yuvasını hem işini kurtardı

Sunucu Ece Erken ile eşi Tuncer Öztarhan arasındaki buzlar eriyor. Eşinden izin alan Erken, TV programına başlıyor

20 Eylül 2008 03:00

Sunucu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde çok yakın bir arkadaşına eşiyle sürekli telefonda görüştüğünü söyledi.

Erken’in arkadaşına “Tuncer ile ilgili öyle bir dava açmam büyük hataydı. Böyle bir karar aldığımda keşke oturup uzlaşsaydık ve bunu gazetelere yansıtacak boyutlara getirmeseydik. Öfkeyle kalktım, zararla oturdum. Zaten Tuncer ile yeniden biraraya gelebiliriz. Telefonda konuşup, görüşüyoruz. Yeniden barışabiliriz” dediği öğrenildi.

Ece Erken’in bir de televizyon sürprizi var. Güzel sunucu sürekli telefonla görüştüğü eşinden ekrana çıkmak için izin aldı. Atv’de öğlen kuşağında yayınlanacak “Mavi Şeker” adlı programı sunacak olan Erken, geçirdiği zor günlerin ardından hem yuvasını yeniden kurmanın hem de çok sevdiği ekrana dönmenin heyecanını yaşıyor. Başarılı sunucu, bir süre önce eşinden boşanmak için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurmuştu.

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