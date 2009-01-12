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Yaşam

Hem sportif hem de cimri

Volkswagen, Detroit Otomotiv Fuarı'nda yeni konsept otomobili Bluesport Roadster'in dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

12 Ocak 2009 02:00

Volkswagen, Detroit Otomotiv Fuarı'nda yeni konsept otomobili Bluesport Roadster'in dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Hem sportif hem de cimri - FOTOGALERİ

Üstün yakıt ekonomisi ve sportif sürüşü bir arada sunacak şekilde tasarlanan otomobil yaklaşık 4 metre uzunluğa ve 1200 kilogramın altında ağırlığa ve turbo dizel bir motora sahip. 180 beygir gücünde 2.0 litre TDI motora sahip Bluesport Roadster 0-100 km hızlanmasını 6.6 saniyede gerçekleştiriyor ve 226 km/s son hıza ulaşabiliyor.

Konseptin ana çizgilerini oluşturan sportif ama cimri kişilik Bluesport Roadster'in 200 km mesafede yalnızca 4.3 litre yakıt tüketimiyle amacına ulaşmış oluyor. Volkswagen'ın diğer modellerde de kullandığı 6 ileri DSG şanzumana sahip otomobilde ayrıca bi-xenon LED farlar, dokunmatik ekranlı kontrol paneli, ve yalnızca bir kaç saniyede açılıp kapanabilen bez tavan bulunuyor.

Volkswagen Bluesport Roadster'ın 2010 yılında piyasada olması bekleniyor.

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