Hem sportif hem de cimri - FOTOGALERİ

Üstün yakıt ekonomisi ve sportif sürüşü bir arada sunacak şekilde tasarlanan otomobil yaklaşık 4 metre uzunluğa ve 1200 kilogramın altında ağırlığa ve turbo dizel bir motora sahip. 180 beygir gücünde 2.0 litre TDI motora sahip Bluesport Roadster 0-100 km hızlanmasını 6.6 saniyede gerçekleştiriyor ve 226 km/s son hıza ulaşabiliyor.Konseptin ana çizgilerini oluşturan sportif ama cimri kişilik Bluesport Roadster'in 200 km mesafede yalnızca 4.3 litre yakıt tüketimiyle amacına ulaşmış oluyor. Volkswagen'ın diğer modellerde de kullandığı 6 ileri DSG şanzumana sahip otomobilde ayrıca bi-xenon LED farlar, dokunmatik ekranlı kontrol paneli, ve yalnızca bir kaç saniyede açılıp kapanabilen bez tavan bulunuyor.Volkswagen Bluesport Roadster'ın 2010 yılında piyasada olması bekleniyor.