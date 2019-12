Hem sarışın hem zekiyiz

Mehmet Ali Erbil’in sunduğu “50 Sarışın”la ünlenen Avşa, Şirin ve Deniz Deren, FHM dergisinin nisan sayısı için birbirinden seksi pozlar verdi.



Mehmet Ali Erbil’in sunduğu “50 Sarışın” programı ile tanınan Avşa, şirin ve Deniz Deren, FHM dergisinin nisan sayısı için objektif karşısına geçti. Birbirinden seksi pozlar veren üç güzel, yarışmadaki misyonlarını da bu prodüksiyon sırasında açıkladı: Sarışınlar aptaldır sözünün sadece bir önyargı olduğunu kanıtlamak!



Deniz Deren : Aptal olmadığımızı gösterdik



Peki senin bu yarışmaya katılma hikayen nedir Deniz?

- Televizyonda reklamlarını gördüm ve hemen akabinde internetten başvuru yaptım. Birkaç gün sonra Medyapım beni görüşmeye çağırdı. Sözlü ve yazılı mülakatlardan sonra kendimi ekranlarda buldum. Bu yarışmaya katılmamın en büyük nedeni, sarışınlara önyargıyla bakılmasını önlemek ve bu yargının yanlış olduğunu insanlara göstermek.



Sporcu bir kişiliğe sahip olduğunu hissediyoruz...

- Nereden bildiniz? Hayatım spor yapmaktan ibaret, formumu buna borçluyum.



Genel kültürüne güvenir misin?

- Genel kültürüme güveniyorum. Yarışma sayesinde de her geçen gün kendimi geliştirmeye devam ediyorum. “Sarışınlar genelde aptaldır” diyenler, bu yarışmayı izlemiyor demektir.



Sevip saydığın bir sevgilin için sınırların var mıdır? Mesela şimdi sana “Bu yarışmadan çekil, istemiyorum seni kimseyle paylaşmak” dese ne yaparsın?

- Sevgilim için elbette sınırları zorlarım. Ama yarışmadan çekil derse, kesinlikle kabul etmem.



Televizyonda seni görüp beğenen bir sürü insan vardır. Özel teklifler geliyor mu?

- Evet, oldukça fazla... Facebook’uma gelen mesajlarla baş edemiyorum. Özel hayranlarım da oluştu. Beni gördüklerinde “Bak bak, 50 Sarışın’daki kız” diyorlar, bazen yanıma gelip fotoğraf çektiriyorlar.



Yarışmaya girdin diye pişmanlık duyduğun oldu mu hiç?

- Hayır, aksine “ıyi ki yarışmaya katılmışım” dedim. Gerçekten bilginin sınırı yoktur ve en iyi örneği de bu yarışma.



Televizyon sektörüne bir şekilde adım atmış oldun. Sence doğru yerden mi başladın? Bundan sonra seni televizyonlarda görmeye devam edebilecek miyiz?

- Kesinlikle doğru yerden başladığıma inanıyorum.Ayrıca sarışın olmanın avantajlarını yaşıyorum ve iyi ki sarışınım!



Kendini üç kelimeyle özetlesen, içinde “Seksi” sıfatı geçer mi?

- Kesinlikle geçer! Hatta herkes beni tarif ederken ilk olarak “Çok seksi bir kızdır” diye başlar lafa.



Avşa :Çok zor bir kadınım



Avşa, senin “50 Sarışın” programına katılma hikayen nedir?

- Aslında bu yarışmaya teyzem başvurmuştu, ben de onu yalnız bırakmamak adına görüşmeye birlikte gitmeyi teklif ettim. Görüşmeye gidince işler değişti ve bir anda kendimi yarışmada buldum. Başlarda çok çekiniyordum, çünkü sonuçta bilgi yarışması bu.



Yarışma dışında neler yapıyorsun? Hobilerin falan neler?

- Müzikle uğraşıyorum, albüm çalışması içindeyim. Yaza doğru bomba gibi geliyorum, bakalım beğenecek misiniz? Onun dışında dans etmeye bayılırım, oyunculuk eğitimi de aldım, tekliflere açığım yani.



“Sarışınlar genelde aptaldır” sözüne yorumun ne olur?

- “Sarışınlar aptaldır” sözünü yıkmak adına bu yarışma düzenleniyor bence. Gördüğünüz gibi her hafta ne kadar zeki olduğumuzu ortaya koyuyoruz, bu da bu sözü söyleyenlere en iyi cevaptır!



Erkek arkadaşın var mı? İdeal erkek tipini söyler misin?

- Şu an hayatımda biri yok. Esmer ya da kumral erkekler ilgimi çekiyor ama kesinlikle bakımlı olmalı. Ayrıca kullandığı parfüm benim için çok önemli...



Seni görüp beğenen biri kolayca yanına yaklaşabilir mi?

- Yakın çevrem çok zor bir kadın olduğumu söyler durur. Bu yüzden cesaret edip yanıma kimse gelemez. Gerçekten gönlümü fethetmek isteyen biri varsa, dürüst ve seviyeli duruşuyla bana sevgisini ispat etmesi gerek.



Vücudunda en beğendiğin ve beğenmediğin yerler neresi?

- Doğrusunu söylemek gerekirse her yerimi beğeniyorum. Ama en beğendiğim yerim yüzüm. Aynı zamanda bacaklarım uzun ve düzgün.



Kendini üç kelimeyle özetlesen...

- Akıllıyım, güzelim, seksi görünüşlü cici bir kızım.



Şirin: Playboy’dan teklif gelirse düşünürüm



Nereden aklına geldi böyle bir yarışmaya katılmak şirin?

- Ben yarışmaya sonradan dahil oldum. Ekranda izlerken tam bana göre bir yarışma olduğunu düşündüm, hemen başvurdum. Hem sarışınım, hem de akıllıyım, açıkçası böyle bir yarışmayı kaçırmak istemezdim.



Sarışınlar aptal mıdır?

- İnsanların dış görünüşlerine bakarak akıl ve bilgi kapasitelerine karar vermek önyargıdan başka bir şey değil.



İş teklifleri alıyor musun?

- Zaman zaman teklifler geliyor. Ama benim için önemli olan, kariyer hedeflerine ulaşmamı sağlayacak teklifler alabilmek. ıleride yeteneklerimi ve güzelliğimi ispatlayacak bir projede yer almak istiyorum.



İlk randevuda ne yaşanırsa senin için kötü bir deneyim olur?

- Aradaki iletişimin zayıf olması beni olumsuz yönde etkiler.



En yakın kız arkadaşının sevgilisini çok beğeniyorsun ve onun da sana karşı boş olmadığını biliyorsun, ne yaparsın?

- Öyle bir durumun içinde olmak istemezdim, uzaklaşmayı tercih ederdim.



Bir gün dünyaca ünlü Playboy dergisinden teklif gelse, soyunur musun?

- Teklif gelsin, o zaman düşünürüz!



Estetik ameliyatlarına nasıl bakıyorsun? Beğenmediğin bir yerini yaptırır mısın?

- Estetik ameliyat ihtiyacı olan insanlar için gerekli. Ben ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.