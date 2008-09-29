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Bilim / Teknoloji

Hem saat hem bluetooth

Kullanıcılar, cep telefonlarıyla ilgili son gelişmeleri saat ekranına bakarak takip edecek.

29 Eylül 2008 03:00

MBW-200 model ismiyle Sony Ericsson tarafından geliştirilen bu saatlerin Bluetooth fonksiyonları sayesinde kullanıcılar cep telefonlarındaki son gelişmeleri saatin ekranına bakarak öğrenebilecekler. Gelen mesajlar, cevapsız çağrılar, alarm saati böylece kolayca gözlemlenebilecek. Elini cebine sokamayacak veya telefona uzanamayacak kadar üşengeç kişiler için ideal olduğunu düşündüğümüz bu saatler 2008'in son çeyreğinde satışa sunulacak.

Sadece Sony Ericsson cep telefonları için tasarlanan bu saatlerin 3 farklı modeli var; Sparkling Allure, Contemporary Elegance ve Evening Classic. Ayrıca kadınlar için olan model ismi ise MBW-150 olarak değişiyor. Saatler hakkında henüz bir fiyat bilgisi verilmedi.

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