Hem piyasa hem de tüketici yüksek enflasyona ikna oldu

Federal Reserve Bank of New York tarafından dün yayınlanan bir anket çalışmasının sonuçlarına göre ABD'de enflasyon beklentileri Ocak ayında 2015 yılından sonraki en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasa fiyatlamaları da buna katılıyor.

Tüketici anketine göre, önümüzdeki bir yıllık dönem için enflasyon beklentileri Ocak ayında yüzde 3'e çıktı. Beklentiler Kasım ayında yüzde 2,5 ve Aralık ayında yüzde 2,8 olmuştu.



Üç yıllık enflasyon beklentisinde de yükseliş yaşandı. Beklenti yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a çıktı.

Piyasa da enflasyonu fiyatlıyor

Piyasa fiyatlamaları tarafında ise ABD enflasyon beklentilerini yansıtan 10 yıllık TÜFE-TİPS makasında 8 Kasım'dan bu yana devam eden yükseliş 34 baz puana kadar ulaştı. Son durumda makas yüzde 2,02'de; 8 Kasım'da yüzde 1,73'teydi.

Bu fiyatlama da Wall Street'in Eylül 2014'ten bu yana en güçlü enflasyon beklentisini yansıtıyor.