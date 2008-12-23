Hem oyuncu hem ayakkabıcı

Oyunculuğunun yanı sıra 16 yıldır ayakkabı dükkanı bulunan Ozan Güven, dükkanına gelen müşterilere ayakkabıları kendisi giydirince çok şaşırdıklarını söyledi.



Beşiktaş'ta bir ayakkabı dükkanı bulunduğunu ve 16 yıldır ayakkabıcılık yaptığını anlatan Ozan Güven, dükkanına ilk kez gelen müşterilerin kendisini görünce şaşırdığını anlattı. Güven, "Yeni bir müşteri geldiği zaman önce tanımıyor. Beni ayakkabıyı giydirirken görüyor ve 'kamera şakası mı bu, nedir, ne yapıyorsunuz' falan diyor. Ekmek parası giydiriyoruz tabii ki" diye konuştu.



Zaman bulmakta sıkıntı yaşadığını ve dükkânına ara sıra uğrayabildiğini ifade eden Ozan Güven, İkinci Bahar dizisinden sonra hiçbir şeyin önüne geçemediğini ve hayatının akışının oyunculuk yönünde geliştiğini anlattı ve "Hastasıyım ben işimin. Ömrümün sonuna kadar oyunculuk yapmak istiyorum" dedi.



Güven, "Sanatçılar örnek olmalı" diye söylendiği zaman, "Ben sanatçı değil ayakkabıcıyım" diyerek durumdan sıyrıldığını sözlerine ekledi.

