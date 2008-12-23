T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hem oyuncu hem ayakkabıcı

16 yıldır ayakkabı dükkanı bulunan Ozan Güven,müşterilere ayakkabıları kendisi giydirince çok şaşırdıklarını söyledi.

23 Aralık 2008 02:00

Oyunculuğunun yanı sıra 16 yıldır ayakkabı dükkanı bulunan Ozan Güven, dükkanına gelen müşterilere ayakkabıları kendisi giydirince çok şaşırdıklarını söyledi.

Beşiktaş'ta bir ayakkabı dükkanı bulunduğunu ve 16 yıldır ayakkabıcılık yaptığını anlatan Ozan Güven, dükkanına ilk kez gelen müşterilerin kendisini görünce şaşırdığını anlattı. Güven, "Yeni bir müşteri geldiği zaman önce tanımıyor. Beni ayakkabıyı giydirirken görüyor ve 'kamera şakası mı bu, nedir, ne yapıyorsunuz' falan diyor. Ekmek parası giydiriyoruz tabii ki" diye konuştu.

Zaman bulmakta sıkıntı yaşadığını ve dükkânına ara sıra uğrayabildiğini ifade eden Ozan Güven, İkinci Bahar dizisinden sonra hiçbir şeyin önüne geçemediğini ve hayatının akışının oyunculuk yönünde geliştiğini anlattı ve "Hastasıyım ben işimin. Ömrümün sonuna kadar oyunculuk yapmak istiyorum" dedi.

Güven, "Sanatçılar örnek olmalı" diye söylendiği zaman, "Ben sanatçı değil ayakkabıcıyım" diyerek durumdan sıyrıldığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24