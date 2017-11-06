Hem oynayıp hem öğrenecekler

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi Gençlik Merkezi, öğrencileri eğitime teşvik etmek için “Öğren oyna” uygulaması başlattı. Gençlik merkezine kayıtlı öğrenciler, panel ve derslere girerken çipli kartlarını okutup puan kazanacak ardından biriken puanlarla bowlingten bilardoya birçok oyunu ücretsiz oynayacak.

Bağcılar Belediyesi, öğrencilere dersi sevdirmek, eğitime teşvik etmek ve motivasyonlarını artırmak için bir proje hayata geçirdi. Geçen yıl başlanan “Öğren oyna” projesinde derse giren öğrencilerin ödüllendirilmesi amaçlanıyor. Eğitmenler tarafından her derse ayrı bir puan belirlendi. Buna göre üniversite sınavına hazırlık dersleri (LYS) 1 ile 3 puan, bilgisayar ve İngilizce dersleri 10’ar puan iken kişisel gelişim, moral motivasyon ve tarih okumalarına ise 20’şer puan verildi.

PUANLARI BİRİKTİRİP OYNAYACAKLAR

Gençlik merkezinde kayıtlı 6 bin öğrenciye üzerinde fotoğrafı ve içinde kişisel bilgileri bulunan çipli kart çıkarıldı. Gençlik merkezinde ders, panel veya seminer gibi etkinliklere katılmak isteyen öğrenci sınıfa girerken kartını okutuyor. Bu işlem sırasında karta otomatik olarak dersin değeri kadar puan yükleniyor. Öğrenci isterse hemen ders çıkışında isterse daha sonra puanlarını Gençlik merkezi bünyesinde bulunan eğlence salonunda harcayabiliyor. Oyunlar için de puanlar belirlendi. Langırt için 2, bilardo için 3, bowling için ise 5 puan karttan düşüyor. Bunun yanında dart, masa tenisi ve birçok oyun daha bulunuyor.

YÜZDE YÜZ KATILIM SAĞLANDI

Geçen yıl uygulamaya koyulan projede derse katılım ise yüzde yüz. Öğren oyna projesi sayesinde öğretmenler öğrencilere devamsızlık uyarısında bulunmuyor. Özellikle puanı yüksek olduğu için kişisel gelişim ve tarih okuma panellerinde salon dolup taşıyor. Yetkililer 250 kişilik seminer salonunun bazen yetmediğini ve ilave sandalye ile 300 kişiye eğitim verildiğini söylüyor.

“EĞİTİMDE DIŞSAL MOTİVASYON ARAÇLARINDAN BİRİ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, projeyle öğrencilerin zamanını boşa harcamasının önüne geçtiklerini belirterek, “Bu aslında eğitimde dışsal motivasyon araçlarından biri. Uygulamamız sayesinde geleceğimizi teslim edeceğimiz öğrencilerimizin zamanlarını boşa harcamasının önüne geçiyoruz. Çocuklarımız burada hem eğitim alıp kendini yetiştiriyor hem de eğlenip motivasyonunu yükseltiyor” dedi.

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