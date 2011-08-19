-Hem ormana hem ailelerine bakıyorlar ESKİŞEHİR (A.A) - 19.08.2011 - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın gözetleme kulelerinde eşleriyle birlikte görev yapan kadınlar, ormanı gözetlemenin dışında ev işlerini de yapıyor. Eskişehir'de 1987 yılında üzerine ağaç düşmesi sonucu belden aşağısı felç olan, Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli 3 çocuk babası Osman Ciga (58), yaklaşık 25 yıldır Orman İşletmesinde görevli olduğunu belirterek, eşi Ayşe Ciga ile (53) kulede yılın 5-6 ayı görev yaptıkları kaydetti. Eşiyle birlikte 24 saat usulü görev yaptıklarını ifade eden Ciga, ''Eşimle birlikte olmak avantajlı. Eşim yemeğimizi yapıyor, ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Eşimle birlikte gözetleme yapmak çok güzel oluyor. Eşim kulenin işleriyle ilgilendiğinde gözetlemeyi ben yapıyorum'' dedi. Ayşe Ciga da 22 yıldır eşiyle kulede görev yaptıklarını ifade ederek, ormanı gözetlemenin yanı sıra kuledeki hizmetleri yaptığını bildirdi. Sabahları eşiyle kahvaltı yaptıklarını ifade eden Ciga, şöyle konuştu: ''Daha sonra bulaşık yıkıyorum, odun kesiyorum. Bazen eşim, bazen de ben gözetliyorum. Kulenin balkonuna biber ektim. Bir bahçe yaptık. Oraya da biber, domates, karpuz ektim. Onlara bakıyorum. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. 2001 yılındaki büyük yangını biz haber verdik. Bu yıl anız yangınları fazla. Benim için bu iş zor değil. Buradan inersem yapamam gibi geliyor. Kuleden indiğimde tekrar çıkacağım zamanı dört gözle bekliyorum. Burası daha havadar, temiz ve dedikodu yok. Torunlarım geliyor. Arkadaşlarım emekli olacağım günü bekliyor. Çünkü onlar da buraya çıkmak istiyor.'' -''Ev özlemimi çiçeklerimle gideriyorum''- Bozkuş Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli Ramazan Özdemir (55) de 1979'dan beri Orman İşletmesinde görev yaptığını belirterek, burada ormanı 24 saat gözetlediklerini bildirdi. Yaklaşık 10 yıldır eşiyle kulede görev yaptıklarını kaydeden Özdemir, şunları söyledi: ''1 Haziranda çıkıyoruz ve kasım ayına kadar buradayız. Birimiz uyusa bile birimiz gözetlemeye devam ediyor. Eşimle kalmak çok avantajlı. Orman İşletmesinde eşiyle kulede görevli olmayanlar da var. Onlar 24 saat nöbet tutup iki gün izin yapıyor. 15 günde bir kuleden inip ihtiyaçlarımız karşılayıp geri çıkıyoruz. O zaman da birimiz nöbetçi kalıyor. Birbirimizle burada vakit geçiriyoruz. Burası bizim evimiz gibi oldu. Orman, hayatımızın bir parçası oldu. Kent merkezinde 1 saat kalsam bunalıyorum.'' Hamiyet Özdemir de (53) 1984'ten beri Kalabak Ormanları'ndaki yangın gözetleme kulesinde çalıştığını belirterek, Şubat 2012'de emekli olacağını ifade etti. Kulede eşiyle birlikte 24 saat gözetleme yaptıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: ''Gözetlemenin dışında hamur, ev işleri yapıyorum. Burada zorluklarla da karşılaşıyoruz. Evdeki gibi aradığımız bulamasak da burayı evimiz gibi yapmaya çalışıyoruz. 15 günde bir ihtiyacımızı karşılıyoruz. Suyumuz tankerlerle geliyor. Çamaşırımızı yıkıyoruz. Kulede çiçeklerim var. Ev özlemimi çiçeklerimle gideriyorum. Orman çok güzel. Emekli olduktan sonra gelip gideceğim. Çünkü ormanı özlüyorum. İki çocuğum var. İkisi de evli. İki de torunum var. Torunlarım ve çocuklarım da hafta sonu buraya geliyor. Onlar geldiğinde dünyalar benim oluyor.''