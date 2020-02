Hem öğretmen hem avukat

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Trakya Birlik İlkokulu\'nda sınıf öğretmeliği yapan Metin Küçükgüven, bir gün öğrencilere ders anlatırken, diğer gün cübbesini giyerek Edirne Adliyesi\'nde avukatlık yapıyor. Hayalindeki iki mesleği de yapmanın kendisine büyük bir keyif verdiğini söyleyen Küçükgüven, \"İnsanlara hem avukat hem de öğretmen olduğumu söylediğimde ilginç geliyor ve nasıl ikisini birden yürüttüğümü soruyorlar. Duruşma saatlerini ben okuldaki mesai saatlerime göre ayarlayıp giriyorum\" dedi.

​Edirne\'de yaşayan evli ve bir çocuk babası Metin Küçükgüven, Trakya Birlik İlkokulu\'nda sınıf öğretmenliğinin yanı sıra Edirne Barosu\'na kayıtlı avukatlık mesleğini de yapıyor. İlkokul çağlarından bu yana hem öğretmenlik hem de avukatlık mesleğinin hayali olduğunu ifade eden Küçükgüven, \"30 yılı aşkın bir süredir öğretmen olarak görev yapıyorum. Eşim de öğretmen. Okulda 3\'üncü sınıf 27 öğrencim var. Öğrencilerimi gerçekten çok seviyorum. Onların sevgisi, bir şeyler öğrenmeleri bize güç veriyor\" dedi.

\'MESLEK LİSESİNDE OKUDUM, ÖĞRETMEN VE AVUKAT OLDUM\'

2001 yılına kadar devam eden hukuk okuyan öğretmenlerin avukat olmasına ilişkin yasadan faydalandığını belirten Küçükgüven, şunları söyledi:

\"Herkesin bir hayali vardır. Ben ilkokul sıralarında öğrenciyken, öğretmen olmak istiyorum. Lise sonlara geldiğimde hukuk okumak istedim. Aslında meslek lisesi mezunuyum, ama daha sonra öğretmenlik okuyup öğretmen oldum. Hayalimdeki meslek olan avukatlığı da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi okuyup, avukatlık ruhsatımı 2000 yılında aldım. 2001 yılından sonra hukuk okuyan öğretmenler bu durumdan yararlanamaz duruma geldi. Avukatlık yaparken ilk düşündüğüm, sınıfımızı, öğrencilerimizi asla mağdur etmeyeceğim diye kararlar aldım. Bu kapsam içinde avukatlık işlerini almaya başladım. Avukatlık büromuzda iki arkadaşız, çok sıkıştığım dönemlerde benim yerime işleri yürütüyor. Mesai saatleri içerisinde öğretmenlik yapıyorum ve sınıfta bunların dışındaki zamanlarda hafta sonu soruşturmalarında avukatlık yapıyorum. Tatillerde davalara girme zamanım oluyor.\"

\'HAYALİMDEKİ MESLEKLERİ YAPMAK ÇOK KEYİFLİ\'

Metin Küçükgüven, hayalindeki iki mesleği aynı anda yapmanın kendisine büyük keyif verdiğini kaydederek, \"Hayalimdeki iki mesleği de gerçekleştirmiş hazzı keyfi bambaşka bundan dolayı çok mutluyum. İnsanlara hem avukat, hem de öğretmen olduğumu söylediğimde ilginç geliyor ve nasıl ikisini birden yürüttüğümü soruyorlar. Duruşma saatlerini ben okuldaki mesai saatlerime göre ayarlayıp giriyorum. Şu anda da takip ettiğim davalar var ancak öğretmenliğim her zaman birinci sırada geliyor. Öğrencilerimin eğitimi benim için çok önemli\" dedi.

\'ÖĞRETMENİMİZ ÇOK İYİ DERS ANLATIYOR\'

Trakya Birlik İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencilerinden Erdem Şahin, öğretmeni Küçükgüven\'in çok iyi ders anlattığını belirterek, \"Öğretmenimizi çok seviyoruz. Derslerimiz çok güzel geçiyor. İyi ders anlatıyor, herkes dinliyor. Öğretmenimizin en belirgin özelliği bizi çok destekliyor. Bu yönünü çok seviyoruz, her şeye kızmıyor ve güzel ders işliyoruz\" dedi.

Öğrencilerden Eda Evrim de öğretmenini çok sevdiğini ifade ederek, \"Birinci sınıftan beri beraberiz, onu çok seviyoruz. Anlattıklarını iyi anlıyoruz, yanlışlarımızı hep gösteriyor. Bize örnek oluyor\" şeklinde konuştu.

