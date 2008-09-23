T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Hem konut hem rasathane!

Astrum Towers'da yaşayacaklar, özel teleskopla uzayı izleyebilecek.

23 Eylül 2008 03:00

Astrum Towers'da yaşayacaklar, özel teleskopla uzayı izleyebilecek. Regnum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, site sakinleri, astronomik kubbe içine yerleştirilecek özel teleskopla mevsimsel koşullara göre uzaydaki gök cisimlerini inceleyebilecek.

Açıklamada, Astrum Towers'tan ev alanların, yerden yaklaşık 100 metre yükseklikte kurulacak olan gözlemevi sayesinde uzayın derinliklerini keşfetme şansı bulacakları kaydedildi.

Açıklamada, site sakinlerinin, 3 metre çapa sahip astronomik kubbe içine yerleştirilecek olan 35 santimetre çapındaki özel teleskop ile mevsimsel koşullara göre uzaydaki birçok gök cismini inceleyebilecekleri belirtilerek, uydu kontrolü de sağlanabilen teleskobun, içinde yer alan özel programı sayesinde 145 bin cisme otomatik olarak gidebildiği ve cisimleri 750 kez büyütebildiği ifade edildi.

Sitede oturanların kuleden ya da evlerindeki uydu yayın sisteminde yer alan özel bir kanal vasıtasıyla teleskoptan faydalanabilecekleri vurgulanan açıklamada, kurulacak Gökbilim Kütüphanesinde, konusunda uzman danışmanlardan eğitim olanağı da sağlanacağı aktarıldı.
Açıklamaya göre, Astrum Towers'ta 1 1 daireler 125 bin YTL, 2 1 daireler 153 bin 600 YTL, 3 1 daireler ise 176 bin 700 YTL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

İlgili haberler:

TÜBİTAK teleskoplarına kavuşuyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24