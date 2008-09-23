Hem konut hem rasathane!

TÜBİTAK teleskoplarına kavuşuyor

Astrum Towers'da yaşayacaklar, özel teleskopla uzayı izleyebilecek. Regnum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, site sakinleri, astronomik kubbe içine yerleştirilecek özel teleskopla mevsimsel koşullara göre uzaydaki gök cisimlerini inceleyebilecek.Açıklamada, Astrum Towers'tan ev alanların, yerden yaklaşık 100 metre yükseklikte kurulacak olan gözlemevi sayesinde uzayın derinliklerini keşfetme şansı bulacakları kaydedildi.Açıklamada, site sakinlerinin, 3 metre çapa sahip astronomik kubbe içine yerleştirilecek olan 35 santimetre çapındaki özel teleskop ile mevsimsel koşullara göre uzaydaki birçok gök cismini inceleyebilecekleri belirtilerek, uydu kontrolü de sağlanabilen teleskobun, içinde yer alan özel programı sayesinde 145 bin cisme otomatik olarak gidebildiği ve cisimleri 750 kez büyütebildiği ifade edildi.Sitede oturanların kuleden ya da evlerindeki uydu yayın sisteminde yer alan özel bir kanal vasıtasıyla teleskoptan faydalanabilecekleri vurgulanan açıklamada, kurulacak Gökbilim Kütüphanesinde, konusunda uzman danışmanlardan eğitim olanağı da sağlanacağı aktarıldı.Açıklamaya göre, Astrum Towers'ta 1 1 daireler 125 bin YTL, 2 1 daireler 153 bin 600 YTL, 3 1 daireler ise 176 bin 700 YTL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.