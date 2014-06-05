Hem HDP’li hem ülkücülerle görülen o kişi gözaltında

Gaziosmanpaşa'da yaşanan olaylarda hem ülkücü hem de BDP'li grupların arasında slogan atarken görüntülenen pembe tişörtlü kişi, Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da pazar günü BDP'li bir grubun açmak istediği etkinlik standına silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından yapılan gösterilerde, hem ülkücü hem de BDP'li grupların arasında slogan atarken görüntülenen ve provokatör olduğu iddia edilen pembe tişörtlü kişi yakalandı. 29 yaşındaki İ.S. Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı.