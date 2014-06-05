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Gaziosmanpaşa'da hem HDP'li hem ülkücü bir kişi!

HDP’liler ile ülkücüler arasındaki gerilimde her iki tarafta da görülen bir kişi, sosyal medyada provokasyon yorumlarına neden oldu

05 Haziran 2014 13:45

Gaziosmanpaşa'da HDP'lilerle ülkücüler arasında çıkan Öcalan gerginliği sürerken olaylar sırasında çekilen bir fotoğraftaki şahıs kafaları karıştırıyor.

Her iki tarafta da ön saflarda görülen şahıs sosyal medyada provokasyonun kanıtı olarak gösteriliyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da hafta sonundan bu yana HDP standına yönelik müdahale ile başlayan  gerilim dün yine yükseldi. İlçede çekilen fotoğraf kareleri ise sosyal medyada hayli tartışıldı.

Bir kaç gün arayla çekildikleri belirtilen fotoğraflarda aynı tişörtle görülen kişi bir karede HDP'liler arasında zafer işareti yaparken, diğerinde ise ülkücü grup arasında bozkurt işareti yaptığı görülüyor.

 

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