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Yaşam

Hem haberi yayımlanmadı hem kovuldu

Ercan Sarıkaya, gazete yönetimi tarafından son anda yayımdan çıkarılan bir haberi nedeniyle işten atıldı.

07 Temmuz 2010 03:00

 

T24- Sabah gazetesinden Gazete Habertürk’e transfer olan ekibin içinde olan Ercan Sarıkaya, gazete yönetimi tarafından son anda yayımdan çıkarılan bir haberi nedeniyle işten atıldı. 

Medyaradar’ın haberine göre, Ercan Sarıkaya, bir belediye ihalesini konu alan haber yazdı.. Haber yazı işleri tarafından uygun bulunarak sayfaya kondu.. Ancak daha sonra patron katından gelen bir telefonla, haber sayfadan atıldı.. Haber sayfadan atılmakla kalmadı haberi yapan Ajans Habertürk’ün deneyimli muhabiri Ercan Sarıkaya da işten atıldı..

 

Sarıkaya’ya "organizasyon yapısı ve personel giderlerinin azaltılması" gerekçesiyle iş aktinin feshedildiği tebliğ edildi. "Gücü Özgürlüğünde" sloganıyla yayın yapan Gazete Habertürk’te kuruluşundan bu yana geçen 1.5 yıl içinde ilginç kovulma olaylarına da böylece bir yenisi eklendi..

 

Bilindiği gibi daha önce de editoryal hatadan dolayı Sevil Küçükkoşum, ekonomi sayfasında yeralan bir haber nedeniyle Cüneyt Toros, Deniz Feneri ile ilgili yaptığı bir haber nedeniyle Ali Gülen'in yanısıra Bekir Saçar, Muhittin Sirer, Çiğdem Toker, Ahu Özyurt, Özay Şendir ve Veli Toprak gibi isimler ise medya tarihinde görülmemiş gerekçelerle işten atılmışlardı..

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