-HEM GELEN HEM DE GİDEN VAR HATAY (A.A) - 25.06.2011 - İç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye geçen ve Kızılay tarafından kurulan geçici çadır kentlere yerleştirilen Suriyelilerin bir bölümü ülkesine dönerken, 67 kişi daha geldi. Valilik Basın Bilgilendirme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, dün 11 bin 739 kişinin barındığı 5 geçici çadır kentten 90 Suriye vatandaşı ülkelerine dönerken, sınırdan yeni giriş yapan 67 kişi de çadır kentlere yerleştirildi. Mevcut Suriye vatandaşı sayısının 11 bin 716 olduğunu ifade eden yetililer, yeni gelenlerin Reyhanlı'da Hac Konaklama Tesisleri'ne yarleştirildiğini bildirdiler. Yetkililer, Hatay'da tedavileri süren 50 yaralıya 39 kişinin refakat ettiğini, merkeze bağlı Apaydın köyünde Kızılay tarafından 6'ncı çadır kent kurulduğunu kaydettiler.